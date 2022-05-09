الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط، وكذا مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، ولا سيما أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة يشمل مختلف الخدمات، لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم، بما يليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات حدائق الفسطاط وإحياء القاهرة التاريخية في أقرب وقت، بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري لمدينة القاهرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
واستعرض صديق خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من خطة تطوير عواصم المحافظات، التي تشمل 13 محافظة وهي القاهرة، السويس، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، قنا، المنيا، سوهاج، والدقهلية، موضحا أنه يتم تنفيذ هذه الوحدات بنسب إنجاز متقدمة، بجانب تنفيذ المحلات التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، التي تسهم في توفير مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات.
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