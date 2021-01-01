الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

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صورة الخبر: ارتفاع فى درجات الحرارة
ارتفاع فى درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد، الموافق الـ 8 من شهر مايو الجاري لعام 2022، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد، الموافق الـ 8 من شهر مايو الجاري لعام 2022، سيشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح بالسواحل الشمالية الغربية وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجات.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات.
قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

المصدر: awanmasr

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