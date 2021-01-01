بعد إطلاقها رسميًا مواصفات هواتف IQOO الجديدة وأسعارها



هواتف IQOO هواتف IQOO

أطلقت شركة فيفو أحدث هواتفها في الهند، إذ أعلنت عن مواصفات هواتف iQOO الجديدة وهي Z6 Pro وZ6 مع قدرة شحن 44 واط والتي تأتي بقدرة شحن 44 واط.



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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز مواصفات هواتف iQOO الجديدة وكذلك أسعارها التي تم الإعلان عنها.

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مواصفات هواتف iQOO الجديدةأولًا هاتف IQOO Z6 44W:الشاشةشاشة هذا الهاتف تأتي بتصميم نوتش قطرة المياه من نوع AMOLED بحجم 6.44 بوصة.كما تأتي بدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، وتدعم طبقة حماية من نوع Schott Xensation glass.المعالجبالإضافة إلى ذلك فإن معالج هذا الهاتف من نوع Snapdragon 680 4G ثماني النواة مع معيارية 6 نانومتر.وكذلك فإن المعالج الرسومي من نوع Adreno 610.الذاكرةيحتوي الهاتف على رامات بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت.كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للزيادة نتيجة لدعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي .علاوة على ذلك فإن نظام التشغيل هو أندرويد 12 مع واجهة Funtouch 12 .الكاميرايحتوي الهاتف على كافة خلفية ثلاثية الأساسية منهم تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/1.8 .وأيضًا فإن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي كاميرا من نوع ماكرو للتصوير القريب.كما أن الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي كاميرا عمق لأخذ صور بورتريه.وكذلك فإن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.0.البطاريةيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 44 واط.السعريبدأ سعر الهاتف من 222 دولارأي ما يساوي 4104 تقريبًا.ثانيًا هاتف IQOO Z6 Pro:الشاشةأما هذا الموديل فتأتي شاشته بتصميم نوتش قطرة المياه من نوع AMOLED بحجم 6.44 بوصة.كما تأتي بدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، وطبقة حماية من نوع Schott Xensation glass.المعالجويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 778 5G ثماني النواة مع معيارية 6 نانومتر.كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 642L.الذاكرةيحتوي الهاتف على رامات بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت.كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، ويأتي الهاتف داعم لخدمات الجيل الخامس 5G .في حين أن نظام التشغيل هو أندرويد 12 مع واجهة Funtouch 12 .الكاميرايأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية منهم بدقة 64 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/1.8 .كما أن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي كاميرا من نوع ألترا وايد للتصوير بزاوية أوسع.وتأتي الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي كاميرا ماكرو لإلتقاط صور عن قرب.بالإضافة إلى ذلك فإن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.0.البطاريةيأتي هاتف IQOO Z6 Pro ببطارية بسعة 4700 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 66 واط.السعريبدأ سعر الهاتف من 315 دولار، أي نحو 5823 جنيه تقريبًا.