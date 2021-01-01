يُشحن بالكامل في نصف ساعة..مواصفات هاتف Oneplus الجديد ..



Oneplus Oneplus

كشفت شركة وان بلس، عن مواصفات هاتف Oneplus الجديد والذي أطلقته رسميًا في الفترة الأخيرة، ويأتي بمميزات وإمكانيات رائعة.



وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” مواصفات هاتف Oneplus الجديد وهو OnePlus 10R.



مواصفات هاتف Oneplus الجديد

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التصميميزن الهاتف حوالي 201 جرام تقريبا، وهو يدعم منفذ شحن من نوع Type-C ، كما يأتي الهاتف بسماعات مزدوجة من نوع ستيريو.أيضًا يأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والزيتي والأبيض.الشاشةشاشة الهاتف تحتوي على نوتش صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى المنتصف.كما تأتي الشاشة من نوع Fluid AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1080×2412 بيكسل مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة.بالإضافة إلى ذلك فهي تدعم خاصيةHDR10+ ، التي تحمي من أشعة الشمس.المعالجيعمل الهاتف بمعالج من إنتاج ميدياتيك وهو نوع Dimensity 8100-Max ثماني النواة مع معيارية 5 نانومتر.كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G610 MC6 .الذاكرةهاتف وان بلس الجديد يحتوي على رامات بسعة 8 أو 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أم 256 جيجا بايت.كما يدعم الهاتف تشغيل خدمات 5G، في حين أن نظام التشغيل به هو أندرويد12 مع واجهة OxygenOS 12.1 .الكاميراالكاميرا الأساسية للهاتف ثلاثية، الأساسية منهم بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم أوتو فوكس وتثبيت بصري لصور وفيديوهات أكثر ثباتاً.كما أن الكاميرا الثانية جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض بزاوية 120 درجة.بالإضافة إلى ذلك فإن الكاميرا الثالثة والأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي كاميرا ماكرو للتصوير عن قرب .كما تدعم الكاميرات فلاش ليد قوي وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K حتى 30 فريم في الثانية.ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p حتى 30 فريم ف الثانية.البطاريةتشمل مواصفات هاتف Oneplus الجديد بطارية بسعة5000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع حتى 80 واط.حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في 32 دقيقة، وكذلك فإن البطارية تدعم شحن لا سلكي سريع حتى 50 واط.السعرلم يتم تحديد سعر الهاتف من قبل الشركة.