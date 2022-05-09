تعرف على تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.. المزايا والشروط

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يبحث الكثير من المواطنين حول تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس ؛ حيث تعد من أهم شهادات بنك قناة السويس التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بطرق آمنة.



تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ومن المتعارف عليه أن بنك قناة السويس أحد أكبر البنوك في مصر والذي يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي يُقبل إليها العملاء للحفاظ على أموالهم والحصول على عائد جيد منها.



ويقدم البنك شهادة الحصاد بعديد من المزايا لعملائه، مثل إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

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في هذا الصدد يستعرض “يلا بيزنس” مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس والشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليها.خطوات التسوق أونلاين بأمان في العيد.. تأكد من مصداقية المواقع يقدم بنك قناة السويس الشهادة بعائد تنافسي يصل إلى 8.5% بدوريات صرف مختلفة “شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي”.وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:الفائدة: 8% بدورية صرف شهري.8.25% بدورية صرف ربع سنوي.8.5% بدورية صرف نصف سنويالمدة: 3 سنواتنوع الفائدة: متغيرة.الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيهالعملة: جنيه مصري.مزايا الشهادة :يقدم بنك قناة السويس الشهادة بمزايا متعددة بحد ائتماني أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه بإجراءات ميسرة وبسيطة، وتتحدد مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس فيما يلي:يتم احتساب العائد من تاريخ الإصدار.لا توجد رسوم إصدارإمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.العائد على الشهادة يصرف وفقاً لما يلى:شهري: بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.75%ربع سنوي: بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.5%نصف سنوي: بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.375%الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الشهادة:يحدد بنك قناة السويس بعض الشروط والأوراق البسيطة للحصول على الشهادة وتتحدد الشروط والأوراق المطلوبة فيما يلي:حد ائتماني أدنى لربط الشهاده 1000 جنيهصورة من الرقم القومى للمصريين وجواز السفر للأجانب بعد الإطلاع على الأصلصورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الإطلاع على الأصلإيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة.