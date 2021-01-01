النصائح المهمه لكسب قلب حماتك

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من العادات المعروفة في المناسبات زيارة الفتيات لوالدة زوجها أو خطيبها بعد اليوم الأول من العيد، وهو ما يجعل العديد منهن في حيرة لاختيار الهدايا، عند ذهابهن إلى منزل «حماتهن»، بالإضافة إلى إهمالهن لبعض الأشياء التي يلزم الاهتمام بها، وهو ما يوضحه «السلطة» في التقرير الآتي:



نصائح عند زيارة حماتك في العيد



ووفقًا لموقع «Good House Keeping»، إليكِ مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها عند زيارة حماتك خلال أيام العيد:

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- احرصي على تهنئتها أولًا من خلال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال اتصال هاتفي، مع الاهتمام باستخدام الكلمات اللطيفة مثل «كل عيد وأنتِ معانا».- إذا كان لديها أحفاد، عليك اصطحابهم عند زيارتها لقضاء يوم لطيف وعائلي، مع الحرص على الاهتمام بها طول مدة الجلوس والابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة حتى لا تشعر بالإهمال.- لا تتركِ أولادك معها في هذا اليوم، إلا إذا طلبت منك ذلك، لأنه من الممكن أن يكون لديها مسؤوليات أخرى حتى لا تشعر بالضيق منك.يمكنك اصطحابها للخروج معًا بعيدًا على المنزل، وطلب الغذاء معًا وتغيير الأجواء المعروفة، سيساعدك ذلك على التقرب منها أكثر وكسب قلبها.- وعن الهدايا، يمكنك النظر إلى الأشياء الرمزية التي تلاحظين أنها تستخدمها بشكل متواصل، كما يمكنك شراء أِياء تعرفين أنها تريد ولا تعرف الحصول عليها، وهذه الأفعال تساعد على كسب الود خاصًة إذا كنت في بداية العلاقة.لا تبالغي في التدليل لحبيبك أو زوجك أمام والدته، نظرًا لأن الكثير من الأمهات تشعر بالغيرة على أولادهن، لذا احرصي على مراعاة مشاعر الأم، وتجنبي مرافقة زوجك بشكل مفرط أمام والدته.- ابتعد عن الشكوات، أو الحديث عن مشكلات بين وبين زوجك في هذه المناسبة، وأجعليها فرصة لزيادة الود بينكن فقط.- يمكنك مساعدتها في ترتيب منزلها، إذا كانت تحتاج ذلك، خصوصًا إذا كانت من كبار السن.