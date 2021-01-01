اذهب للطبيب حال ظهور هذه الأعراض..ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت سمكة الأرنب؟

تسببت سمكة الأرنب السامة أمس في تسمم غذائي لأسرة كاملة تتكون من 5 أفراد بمحافظة بورسعيد، إذ تعد «سمكة الأرنب» من الأسماك السامة المحظور صيدها في الأسواق، بسبب السموم بها، والتي تهدد حياة المستهلك، وهي معروفة أيضًا باسمي «النفيخ، القراض».
سمكة الأرنب السامة
وبحسب الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري القاهرة، فإنّ سمكة الأرنب السامة هي من الأسماك التي تخرج من البحر المتوسط، وانتشرت بشكل كبير خلال العام الأخير، إذ يوجد منها حوالي 3 أنواع من أصل 6 بالسواحل المصرية، ويعد أكثرها انتشارًا بأحجام كبيرة ذات اللون الفضي ممزوج مع رمادي أو أسود، أما النوعين الآخرين ما بين حجم صغير ومتوسط، وتتميز كل منهما باللون البني، ويُفرق بينهما عن طريق حجم البطش سواء كبيرة أو صغيرة.
وتقول «عز الدين» في حديثها لـ«الوطن»، إنّ سمكة الأرنب السامة عندما تشعر بالخوف فإنّ الجزء الأمامي لديها ينتفخ مثل البالون، حاملةً للسم تحت جلدها وفي الرأس والخياشيم وعند الأعضاء التناسلية، ما يجعل أي محاولة للتعامل معها أو أكلها عرضة للتسمم الذي ليس له علاج، إذ تتمثل أعراضه في عصبية تتسبب في شلل بعضلات الوجه ومنها إلى الجسم بأكمله، وارتفاع في درجة الحرارة مصاحب بعرق، وذلك خلال نصف ساعة تنتهي بالوفاة.
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