إسرائيل تعلن إعداد فرق لاغتيال قادة حماس في الخارج

أبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تعد فرق اغتيال لاستهداف قادة حماس في الخارج، انتقاما من هجمات أنهت حياة 19 إسرائيليا منذ منتصف مارس الماضي، أحدثهم 3 قتلى ضربا بالفؤوس و7 جرحى الخميس الماضي، في بلدة أغلبية سكانها يهود "حريديم" متطرفون، هي "إيلعاد" بوسط إسرائيل، وانتهت مطاردة مرتكبيها باعتقالهما وهما مختبئان أمس في غابة، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الاثنين.
وقد تستهدف إسرائيل بالاغتيال قادة وأعضاء مهمين في حماس، يقيم بعضهم في دول عربية، منهم صالح العاروري، البالغ 55 سنة، والمتهم إسرائيليا "بإدارة شبكات عسكرية سرية في الضفة الغربية" إضافة إلى زاهر جبارين، المسؤول عن تمويل الشبكات، علما أنها سبق واغتالت أعضاء مهمين.
ونقلت "التايمز" عن مصادر وصفتها باستخباراتية، أن حماس تلقت تحذيرا أيضا من الاستهداف الوشيك لبعض قادتها في دول بأوروبا والشرق الأوسط، في "رسالة واضحة" بعد عام التزمت فيه بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وأنهى الجولة الأخيرة من حرب مايو 2021 في غزة، وبعد التصعيد الجديد بالهجمات على المدنيين (والكلام لا يزال للصحيفة) فإن الحكومة الإسرائيلية تتجهز "لزيادة الرهان" إشارة إلى أن حماس راهنت، وإسرائيل قبلت الرهان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!