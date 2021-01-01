تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بسائحتين بالأهرامات

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واقعة التحرش بسائحتين بالأهرامات


كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية في واقعة تحرش 13 صبيا بسائحتين في منطقة الأهرامات واعتراض طريقهما، أنهما من كولومبيا وغادرتا مصر بعد انتهاء رحلتهما.

وأشارت التحريات أنهن سافرتا قبل الاستماع لأقوالهن حول الواقعة خاصة أنهن لم تقومن بتحرير محضر.

وكانت قوات الأمن في مصر قد أعلنت ضبط 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاما، اعترضوا سبيل سائحتين بمنطقة الأهرامات، وذلك إثر تداول مقطع فيديو وثق مضايقتهم لهما.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على النيابة العامة.

المصدر: elbalad

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