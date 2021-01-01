علاج الإسهال والتوتر .. فوائد الكركديه الساخن



فوائد الكركديه الساخن فوائد الكركديه الساخن

الكركديه من المشروبات المميزة، التي يعشقها الكبار والصغار، إلى جانب أن فوائد الكركديه الساخن عديدة، فمشروب الكركديه الساخن يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، مما يجعل الكركديه من أفضل المشروبات خلال فصل الصيف.



وتشير دكتورة هدى خطاب استشارى الأمراض الباطنة وعلاج السمنة والنحافة وأخصائي التغذية العلاجية، إلى أن مشروب الكركديه يعد من المشروبات مصرية الأصل، والتي تمتد جذورها لمئات السنوات، والذي يحمل في أوراقه الحمراء المميزة العديد من الفوائد للجسم وأجهزته المختلفة.



وتؤكد دكتورة هدى، أن فوائد الكركديه الساخن لا تختلف عن فوائد الكركديه البارد، فتناول الكرديه في أي حالة يحمل للجسم نفس الفوائد، التي تستعرضها في السطور التالية.

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علاج الضغط المرتفعالكركديه من أهم وأفضل المشروبات التي تقلل ضغط الدم المرتفع، سواء كان بارد أو ساخن، على خلاف ما يعتقد البعض أن مفعوله مع مرضى الضغط فقط إن كان باردا.يساعد على الهضميعد الكركديه من المشروبات التي لها مفعول قوي وسريع على الجهاز الهضمي، فهو يساعد على الهضم بشكل جيد وهاديء، لأنه يزيد العصارات الهاضمة.مطهر معويالكركديه مطهر معوي طبيعي، ولذلك فهو مفيد لحالات الإسهال الميكروبي، ومضاد لديدان الأمعاء، كذلك مشروب الكركديه مهدئ جيد للأعصاب.صحة الكبديدعم الكركديه الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد، مما يحافظ على صحة الكبد.محاربة الفيروساتيحتوي الكركديه على فيتامين سي "ج"؛ لذلك فهو من المشروبات المفيدة، في علاج البرد والانفلونزا.مصدر لمضادات الاكسدةيحتوي الكركديه على مضادات أكسدة جيدة وقوية، مما يجعل الكركديه من المشروبات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، التي تحاول تدمير خلايا الجسم، وبالتالي فهو يقوي الجهاز المناعي.كما أنه يقي من الإصابة بالالتهابات المختلفة بالجسم بشكل عام.تقليل الكوليسترولالكركديه يقلل الكوليسترول في الدم، كما يقلل الدهون الثلاثية، وبالتالي يحافظ الكركديه على صحة القلب والشرايين.ولكن تحذر دكتورة هدى مرضي قرحة المعدة من تناول مشروب الكركديه لأنه يزيد من حموضة المعدة والتهابها.كذلك من يعاني من الضغط المنخفض عليه الحذر من تناول الكركديه، لأنه يعمل على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.وعلى مرضى السكري الحذر أيضا من شرب كميات كبيرة من الكركديه؛ لأنه يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم.