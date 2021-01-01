أهم أسباب وأعراض الإصابة بالربو



الإصابة بالربو الإصابة بالربو



كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض الربو، وهو يعتبر مرضا مزمنا يصيب الأطفال والبالغين.



وأوضحت أن الربو يحدث بسبب التهاب المسالك الهوائية في الرئتين وانقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية الصغيرة.



أعراض الإصابة بالربو

أشارت أن أهم أعراضه تشمل:

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1- نوبات السعال2-ضيق التنفس3- ضيق الصدروأوضحت أنه قد تتفاقم الأعراض في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة وتختلف من شخص لآخر.أسباب الإصابة بالربوأوضحت أن أسباب الإصابة بالربو تشمل:1- مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء مثل: حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة2- حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام3-الهواء البارد4- ملوثات الهواء مثل الدخان5- بعض الأدوية6- الانفعالات القوية والتوتر7- الارتجاع المعدي المريئي