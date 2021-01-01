أهم أسباب وأعراض الإصابة بالربو

آخر الأخبارالصحة والجمال › أهم أسباب وأعراض الإصابة بالربو

صورة الخبر: الإصابة بالربو
الإصابة بالربو


كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض الربو، وهو يعتبر مرضا مزمنا يصيب الأطفال والبالغين.

وأوضحت أن الربو يحدث بسبب التهاب المسالك الهوائية في الرئتين وانقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية الصغيرة.

أعراض الإصابة بالربو
أشارت أن أهم أعراضه تشمل:

1- نوبات السعال

2-ضيق التنفس

3- ضيق الصدر

وأوضحت أنه قد تتفاقم الأعراض في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة وتختلف من شخص لآخر.
أسباب الإصابة بالربو

أوضحت أن أسباب الإصابة بالربو تشمل:

1- مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء مثل: حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة

2- حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام

3-الهواء البارد

4- ملوثات الهواء مثل الدخان

5- بعض الأدوية

6- الانفعالات القوية والتوتر

7- الارتجاع المعدي المريئي

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أهم أسباب وأعراض الإصابة بالربو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37399

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager