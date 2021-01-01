أهم أسباب وأعراض الإصابة بالربو

الإصابة بالربو
كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض الربو، وهو يعتبر مرضا مزمنا يصيب الأطفال والبالغين.
وأوضحت أن الربو يحدث بسبب التهاب المسالك الهوائية في الرئتين وانقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية الصغيرة.
أعراض الإصابة بالربو
أشارت أن أهم أعراضه تشمل:
1- نوبات السعال
2-ضيق التنفس
3- ضيق الصدر
وأوضحت أنه قد تتفاقم الأعراض في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة وتختلف من شخص لآخر.
أسباب الإصابة بالربو
أوضحت أن أسباب الإصابة بالربو تشمل:
1- مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء مثل: حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة
2- حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام
3-الهواء البارد
4- ملوثات الهواء مثل الدخان
5- بعض الأدوية
6- الانفعالات القوية والتوتر
7- الارتجاع المعدي المريئي
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!