تعرف علي فوائد التمارين الرياضية في الصباح

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التمارين الرياضية في الصباح


استعرضت الكابتن سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، اهمية ممارسة الرياضة خلال الساعات الاولى من اليوم ومدي اهميتها في حرق الدهون وارتفاع نسب الحرق لدي جسم الآنسان.

واشارت سارة، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد"، بفضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، الى اهمية تنشيط الجسم قبل ممارسة الرياضة، من اجل وضع العضلات في وضع الاستعداد وتجنب حدوث الشد العضلي أثناء التمرين.

وتابعت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن التمارين الرياضية تتم بواسطة الاوزان الخفيفة، واذا لم تتوفر يمكن استبدالها بـ"زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما، من اجل الحصول علي النتائج الايجابية في التمرين.

المصدر: صدى البلد

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