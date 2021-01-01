فى خطوات بسيطة .. طريقة عمل كبسة الفراخ



كبسة الفراخ كبسة الفراخ



كبسة الفراخ من الأكلات الخليجية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها الشهى، وهى أكلة سهلة التحضير، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تقديمها.



وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كبسة الفراخ.



مكونات عمل كبسة الفراخ:-

فرخة متوسطة مقطعة 4 قطع ومنزوعة الجلد ومغسوله جيدا

2 كوب أرز مغسول ومصفى

مكعب زبد كبير

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ورق لورى

2 عود قرفة

4 فص حبهان

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة صغير ثوم بودر ومثلها بصل بودر

مكسرات وزبيب حسب الرغبة

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طريقة عمل كبسة الفراخ:--نضع الزبد والزيت بحلة كبيرة ونضع معهم القرفة والحبهان والورق اللوري والزبيب.-ثم نضع الفراخ حتى تأخذ صدمة ولون جيد.-ثم نقوم بإضافة الأرز المغسول مع باقي التوابل ونقلبهم جيدا.-ثم نضيف معيار مياه بنفس معيار الأرز وعند الغليان نهدئ النار ونغطى الحلة ونتركها حتى تمام النضج.-وتقدم ساخنة ونضع على الوجة المكسرات المحمصة.ولعمل كبسة اللحم:-المكونات:-نصف كيلو لحم مكعبات متوسطة الحجمنصف كيلو أرز بسمتى طويل الحبةبصلة مبشورة مكعبات صغيرة2 فص ثومحبة طماطم مبشورةجزرة مبشورةتوابل الكبسةنصف ملعقة من كل من:بصل بودرثوم بودركركمخلنجانذر وردكسبرة جافةربع معلقه من:حبهانزنجبيلروز ماريقرنفلعود قرفة خشبحبة ليمون يابسطريقة عمل الكبسة باللحمة:-- نشوح البصل ثم الثوم ويضاف ملعقة من توابل الكبسة.- نضيف لهم اللحم ونشوحها جيدا.- نضيف الجزر ونقلب جيدا ثم بشر الطماطم ونقلب.- بعدها نضيف 4 أكواب ماء ونغطى الحلة حتى تمام نضج اللحم.- نضيف الأرز إلى اللحم بعد نضجها، ونضيف الماء حسب الحاجة وباقى كمية التوابل، ونقلب جيدا.- يجب مراعاة أن الأرز البسمتى يحتاج الكوب منه إلى 2 كوب ماء.- نترك الكبسة على النار العالية حتى يتشرب الأرز الماء، ثم نقلبه مرة أخيرة، ونغطى الحلة ونهدئ النار، ونتركه على النار ينضج لمدة نصف ساعة.- نرفع الكبسة من على النار، ونضعها فى طبق التقديم ونزين الوجه باللوز المحمص والصنوبر المحمص أيضا، وتقدم بعدها ساخنة مع سلطة الزبادى والسلطة الخضراء.