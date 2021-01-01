خريطة بأماكن توفير ألبان الأطفال .. بعد شكاوى نقصها

آخر الأخباراخبار مصر › خريطة بأماكن توفير ألبان الأطفال .. بعد شكاوى نقصها

صورة الخبر: أماكن توفير ألبان الأطفال
أماكن توفير ألبان الأطفال


كشفت وزارة الصحة عن خريطة أماكن توفير ألبان الأطفال ذوى الحساسية في عدد من المحافظات بعد وجود شكاوي من الأهالي بنقص الألبان.

كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن عن توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي مدة 4 شهور قادمة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

كما وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين.

ونوه "عبدالرازق" إلى أن الرضاعة الطبيعية تؤثر بالإيجاب على زيادة وزن الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما تؤثر أيضًا على نسبة ذكاء الطفل، مؤكدا أهمية "الرضاعة الطبيعية المطلقة" بدون أى مكملات خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الطفل.

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خريطة بأماكن توفير ألبان الأطفال .. بعد شكاوى نقصها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40124

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager