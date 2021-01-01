خريطة بأماكن توفير ألبان الأطفال .. بعد شكاوى نقصها

كشفت وزارة الصحة عن خريطة أماكن توفير ألبان الأطفال ذوى الحساسية في عدد من المحافظات بعد وجود شكاوي من الأهالي بنقص الألبان.
كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن عن توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي مدة 4 شهور قادمة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.
كما وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين.
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