تعرف علي أعراض إنيميا نقص الحديد



إنيميا نقص الحديد إنيميا نقص الحديد



مرض فقر الدم او الأنيميا أكثر الأمراض انتشارا لدى الأطفال ويتعرض له كثير منهم نتيجة سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية اللازمة للأطفال.



وقالت وزارة الصحة ان مرض فقر الدم عبارة عن نقص في كريات الدم الحمراء التي تحتوي على الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين لكل أنحاء الجسم

وأكدت وزارة الصحة أن أنيميا نقص الحديد تؤدي إلى الخمول والكسل وقلة التركيز وتدهور الأداء الدراسي للطفل.



وأضافت وزارة الصحة أنه يحتاج الجسم للحديد وقيتامين BI2 وحمض الفوليك لإنتاج كريات الدم الحمراء .

وأكدت وزارة الصحة أن أكثر الأمراض المنتشرة يين الأطفال بسبب سوء التغذية هى الأنيميا.

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وكانت وزارة الصحة أطلقت في فبراير 2017 مبادرة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ، للمسح القومى لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصةللوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل.وتستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وتستمر المبادرة في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.ويتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وتحول الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.