أبرزها خفض الوزن ومحاربة السرطان .. فوائد الكرفس



فوائد الكرفس فوائد الكرفس



الكرفس من الخضروات الورقية التي لا يهتم بها الكثيرين، والكرفس من الخضروات التي يضيفها دائما اصحاب محلات المشاوي لسلطة الخضراء، وأحيانا تضيفه ستات البيوت لخلطة المحشي، ولكن قد يجهل الكثيرون فوائد الكرفس للصحة.



وتؤكد الدكتورة هدى مدحت استشاري التغذية أن فوائد الكرفس عديدة ومذهلة، فالكرفس يمكنه علاج مشاكل صحية كثيرة، مثل الربو والروماتيزم، وكذلك يعمل على تحسين الدورة الدموية واضطرابات الجهاز الهضمي، فهو مصدر العديد من الفيتامينات، مثل A، B1، B2، B3، B5، B6، C، E K.



اهمية الكرفس للجسم

وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية أهم فوائد الكرفس للصحة العامة.

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النوم بشكل أفضلعندما تتناول الكرفس في الصباح، فإنه يساعدك في الحفاظ على نشاطك طوال اليوم، ونتيجة لهذا ستنام على نحو افضل ليلا.القلبيحتوي الكرفس على كمية عالية من فيتامين C والألياف والمواد الكيميائية العضوية الأخرى، مما يجعله يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.أفضل لمرضى السكريالكرفس هو أفضل الأطعمة الجذعية لمرضى السكري، لأنه يعمل على تنظيم مستويات الانسولين في الجسم.نسبة عالية من الفيتاميناتيحتوي الكرفس على نسبة عالية من الفيتامينات مثل A، C، E، D، B6، B12 وفيتامين K، كما أنه يحتوي على الثيامين والريبوفلافين وحمض الفوليك والألياف، مما يجعله الأفضل لتقوية وتعزيز جهاز المناعة.يساعد في خفض الوزنالكرفس منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وهذا يساعد في تعزيز مناعتك، كما يساعدك على فقدان الوزن بسرعة، ويزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية.يعتبر عصير الكرفس علاج سحري لتعزيز حرق السعرات الحرارية بالجسم، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد سريعا، على أن يتم تناوله يوميا صباحا.جيد للدورة الدمويةالاستهلاك المنتظم للكرفس يساعد في تحسين عمل الدورة الدموية، لما يحتويه من المواد المضادة للأكسدة.أفضل للمفاصلبالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام بالمفاصل، فيمكنهم تناول الكرفس يوميا، لما يحتويه من معادن.التخلص من حصوات الكلىعصير الكرفس الأخضر هو الأفضل؛ إذا كنت ترغب في طرد السموم من جسمك، وتنقية الكليتين، فالكرفس غني بالبروتينات وفيتامين Cالذي يساعد على التخلص من حصى الكلى.ويمكنك تناوله نيئا، أو عصير.بعد التمارين الرياضيةالكرفس يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والصوديوم مما يجعله يساعدك في تعويض ما فقدته من مياه على شكل عرق خلال ممارستك للرياضة، كذلك يعيد شحن طاقتك، كما أنه يرطب جسمك ويحميه من الجفاف.مضاد للسرطانيحتوي الكرفس على مركبات مضادة للسرطان مثل "الكومارين"، والتي تساعد في حماية جسمك من العديد من أنواع السرطانات، كسرطان الجلد واللسان والمريء والكبد والقولون، كما أن يعمل كمضاد لتجلط الدم، ويعمل على تعزيز نشاط بعض خلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة السرطان.أنه يحتوي على الأحماض الفينولية التي acetylenic ومنع نمو الخلايا السرطانيةكذلك يحتوي على الأحماض الفينولية، التي تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.يقلل ضغط الدميحتوي على مجموعة من المركبات التي تساعد على استرخاء العضلات مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.خفض الكوليسترول السيئالكرفس يساعد في خفض الكوليسترول السيئ في الجسم، كما انه يساعد على زيادة إفراز العصارة الصفراوية في الجسم.تخفيف الالامالمواد الكيميائية الموجودة في الكرفس مثل "البولياسيتلين" و"الوتيولين" تساعد في تخفيف الألم الناجم عن التهاب المفاصل والروماتيزم، كما أنه يقلل من التهابات الأنسجة والألم الناتج عنها.