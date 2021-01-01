أعراض وأسباب مرض القولون العصبي



القولون العصبي القولون العصبي



القولون العصبي أحد أمراض الجهاز الهضمي وأكثرها انتشارا وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض القولون العصبي والتي تشمل:

?1- ألم أسفل البطن

2-ضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك

3-شعور بالمغص، ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام?

4- الانتفاخات والغازات ?

5-الشعور بألم في المعدة والأمعاء

6- وجود مرارة في الفم





أسباب القولون العصبي

وأوضحت أن أهم أسباب القولون العصبي:

1- التوتر

2-اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء

3- حدوث عدوى بكتيرية حادة.?





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وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للحفاظ على الصحة ومنع انتشار الأمراض وتشمل:1-الاهتمام بالطعام الصحي، وشرب الماء واللياقة البدنية. ?2- الإقلاع عن التدخين.3-الحد من الأفعال التي تسبب التلوث البيئي، وتؤثر على الصحة العامة?.4-استخدام الأدوية الوصفية بعد استشارة الطبيب، واستخدام الأدوية غير الوصفية بعد استشارة الصيدلى.?وأكدت هيئة الدواء ضرورة عدم تناول أى أدوية من مصادر مجهولة لأنها قد تتسبب فى مخاطر صحية.?