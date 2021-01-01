أعراض وأسباب مرض القولون العصبي

القولون العصبي أحد أمراض الجهاز الهضمي وأكثرها انتشارا وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض القولون العصبي والتي تشمل:
?1- ألم أسفل البطن
2-ضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك
3-شعور بالمغص، ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام?
4- الانتفاخات والغازات ?
5-الشعور بألم في المعدة والأمعاء
6- وجود مرارة في الفم
أسباب القولون العصبي
وأوضحت أن أهم أسباب القولون العصبي:
1- التوتر
2-اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء
3- حدوث عدوى بكتيرية حادة.?
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