أعراض وأسباب مرض القولون العصبي

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القولون العصبي


القولون العصبي أحد أمراض الجهاز الهضمي وأكثرها انتشارا وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض القولون العصبي والتي تشمل:
?1- ألم أسفل البطن
2-ضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك
3-شعور بالمغص، ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام?
4- الانتفاخات والغازات ?
5-الشعور بألم في المعدة والأمعاء
6- وجود مرارة في الفم


أسباب القولون العصبي
وأوضحت أن أهم أسباب القولون العصبي:
1- التوتر
2-اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء
3- حدوث عدوى بكتيرية حادة.?

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للحفاظ على الصحة ومنع انتشار الأمراض وتشمل:

1-الاهتمام بالطعام الصحي، وشرب الماء واللياقة البدنية. ?

2- الإقلاع عن التدخين.

3-الحد من الأفعال التي تسبب التلوث البيئي، وتؤثر على الصحة العامة?.
4-استخدام الأدوية الوصفية بعد استشارة الطبيب، واستخدام الأدوية غير الوصفية بعد استشارة الصيدلى.?

وأكدت هيئة الدواء ضرورة عدم تناول أى أدوية من مصادر مجهولة لأنها قد تتسبب فى مخاطر صحية.?

المصدر: vetogate

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