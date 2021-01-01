احمى أطفالك من النزلات المعوية فى فصل الصيف



احمى أطفالك من النزلات المعوية احمى أطفالك من النزلات المعوية



النزلات المعوية من الأمراض المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الصغار، وعادة تنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وانتشار الذباب، مما يؤثر على صحة الأطفال بالسلب.



والنزلات المعوية تشكل خطورة على الأطفال فهى تضعف مناعتهم وتسبب لهم الجفاف، لذا يجب على الأمهات سرعة الكشف على الطفل لتشخيص الحالة وسرعة علاجه.



ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى التغذية العلاجية، إن هناك عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها لحماية الصغار من النزلات المعوية فى فصل الصيف ومن هذه النصائح:-

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-تعويد الصغار على غسل أيديهم قبل وبعد الطعام وبعد قضاء الحاجة.-عدم تناول أى أطعمة جاهزة أو أى أطعمة خارج المنزل.-ممنوع ترك أى طعام مكشوف خارج الثلاجة.-يجب غسل الخضروات والفاكهة جيدا بالماء والله.-تسخين الطعام جيدا وطهى اللحوم جيدا.-ممنوع تقديم البطيخ والخوخ للأطفال فى الصيف لأنهم سبب أساسى فى انتشار النزلات المعوية بين الأطفال فى الصيف.-يجب تنظيف المنزل وتهويته يوميا مع مسح الأسطح والأرضيات يوميا.-يجب تعقيم الحمام بالماء والكلور يوميا لأنه مصدر لانتقال العدوى.-يجب الاهتمام بتقديم الطعام الصحى للأطفال القائم على البروتينات والخضروات والفاكهة، حفاظا على مناعتهم.