احمى أطفالك من النزلات المعوية فى فصل الصيف

النزلات المعوية من الأمراض المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الصغار، وعادة تنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وانتشار الذباب، مما يؤثر على صحة الأطفال بالسلب.
والنزلات المعوية تشكل خطورة على الأطفال فهى تضعف مناعتهم وتسبب لهم الجفاف، لذا يجب على الأمهات سرعة الكشف على الطفل لتشخيص الحالة وسرعة علاجه.
ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى التغذية العلاجية، إن هناك عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها لحماية الصغار من النزلات المعوية فى فصل الصيف ومن هذه النصائح:-
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!