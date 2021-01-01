تعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات البريطانية .. هاكرز روس يهددون



هاكرز روس هاكرز روس

أرسلت مجموعة من القراصنة "الهاكرز" الروس تحذيرات للسلطات البريطانية بإغلاق أجهزة التنفس عن المرضى داخل المستشفيات انتقاما من السلطات لاعتقال عضو منهم.



ألقت السلطات البريطانية القبض على أحد أعضاء مجموعة الهاكرز الروس Killnet في لندن يوم الاثنين الماضي بسبب الهجوم على مواقع الحكومة الرومانية.



ووفقًا للتقارير طالبت كيلنت بالإفراج عن العضو البالغ من العمر 23 عامًا وهددت باستهداف أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات البريطانية إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

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وتضمن تحذير كيلنت المنشور على تليجرام - موقع الرسائل -: "إذا لم يتم الإفراج عنه في غضون 48 ساعة، فسنقوم بتدمير رومانيا وبريطانيا العظمى ومولدوفا".وأضافوا: "سنقوم بتدمير هيكل المعلومات الخاص بكم بالكامل وحتى وزارة الصحة لديكم، وقالت الرسالة "سيتم مهاجمة جميع أجهزة التنفس الاصطناعي، وعندها فقط ستدركون الخطأ الذي اقترفتموه".كان ضباط الوكالة الوطنية للجريمة وبعض المسئولين في رومانيا قد ألقوا القبض على عضو كيلنت المزعوم.ووقعت المداهمة في عنوان بـ توتنهام شمال لندن حيث تم اعتقال المتسلل للاشتباه في مساعدته في هجمات Killnet على الحكومة الرومانية ووسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع انتقاما منهم لدعم أوكرانيا في الغزو الروسي.هاكرز Killnet هي مجموعة قرصنة تم تصنيفها على أنها متحالفة مع روسيا من قبل الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، نيوزيلندا والمملكة المتحدة.