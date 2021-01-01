الأهلي يتمسك بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد



الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.



وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة.



وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

قد يعجبك أيضا...

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.