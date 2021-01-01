تؤجل كوالكوم إطلاق Snapdragon 8 Gen 1 Plus للنصف الثاني من 2022

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أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من الصين اليوم خطط كوالكوم لتأجيل إطلاق معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus إلى النصف الثاني من 2022.



كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن كوالكوم تستعد لإطلاق رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus رسمياً خلال الشهر الجاري، إلا أن تقرير جديد أشار إلى إمكانية تأجيل إطلاق الرقاقة.



ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن الأحداث الجارية في الصين الآن من إنتشار الوباء هو السبب الرئيسي لتأخر إطلاق الرقاقة في الموعد المقرر سابقاً، حيث تتبع الصين إجراءات مشددة لمنع تفشي الوباء بشكل أكبر، وأيضاً لتفادي تدهور الأحوال الإقتصادية.

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من جانب أخر أكد تقرير “Digital Chat Station” على أن العلاقة الجيدة بين لينوفو وكوالكوم ستدعم لينوفو في دفع أول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus للأسواق وهو هاتف Motorola Edge 30 Ultra.يذكر أن معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus يأتي بترقية للإصدار الرئيسي من كوالكوم، حيث يأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما يأتي المعالج بتحسيتات في كرت الشاشة.