تجلب AMD سلسلة معالجات Ryzen 5000 C لأجهزة Chromebook

تخطط شركة AMD لدعم أجهزة Chromebook خلال الفترة القادمة بسلسلة معالجات Ryzen 5000 C، على أن تقدم المعالحات المميزة بعدد 8 من الأنوية للأجهزة في البداية.
تعزز AMD الجيل القادم من أجهزة Chromebook بسلسلة معالجات الشركة المميزة Ryzen 5000 C بقدرة x86 والتي تتضمن 8 من الأنوية.
تقدم AMD سلسلة Ryzen 5000 C لأجهزة Chromebook القادمة، والتي تأتي بكرت الشاشة AMD Vega، وهي أقل من معالجات Ryzen 6000 الحديثة التي ترتكز على معمارية RDNA 2 في كرت الشاشة، أو معالجات Ryzen 7 5825C، وRyzen 5 5625C، وRyzen 3 5425C الجديدة من AMD.
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