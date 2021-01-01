تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W

أعتمد هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip4 في 3C في الصين مؤخراً، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.
حققت العملاق الكوري أرقام قياسية في مبيعات هواتف Galaxy Z Flip 3 و Z Fold 3 في الأسواق العالمية، ومن جديد تستعد سامسونج للكشف عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي التي تشمل هواتف Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4.
ولقد انطلق هاتف Galaxy Z Flip 3 بقدرة بطارية 3300 mAh، كما جاء بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، وهي قدرة شحن أقل من المستخدمة مع هاتف Galaxy A52 الذي جاء بقدرة 25W.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!