تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W

صورة الخبر: Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Flip4

أعتمد هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip4 في 3C في الصين مؤخراً، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

حققت العملاق الكوري أرقام قياسية في مبيعات هواتف Galaxy Z Flip 3 و Z Fold 3 في الأسواق العالمية، ومن جديد تستعد سامسونج للكشف عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي التي تشمل هواتف Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4.

ولقد انطلق هاتف Galaxy Z Flip 3 بقدرة بطارية 3300 mAh، كما جاء بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، وهي قدرة شحن أقل من المستخدمة مع هاتف Galaxy A52 الذي جاء بقدرة 25W.

إلا أن سامسونج تستعد لدفع ترقية في تقنية الشحن في الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي، حيث أكدت التسريبات التي جاءت من الصين حول هاتف Galaxy Z Flip 4 على دعم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Flip 4 رصد في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-F9360، بينما رصد هاتف Galaxy Z Fold 4 بنموذج رقم SM-F7210، ويدعم الهاتفين الإتصال بشبكات 5G.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51957

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager