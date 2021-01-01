تدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W



Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Flip4

أعتمد هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip4 في 3C في الصين مؤخراً، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.



حققت العملاق الكوري أرقام قياسية في مبيعات هواتف Galaxy Z Flip 3 و Z Fold 3 في الأسواق العالمية، ومن جديد تستعد سامسونج للكشف عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي التي تشمل هواتف Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4.



ولقد انطلق هاتف Galaxy Z Flip 3 بقدرة بطارية 3300 mAh، كما جاء بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، وهي قدرة شحن أقل من المستخدمة مع هاتف Galaxy A52 الذي جاء بقدرة 25W.

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إلا أن سامسونج تستعد لدفع ترقية في تقنية الشحن في الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي، حيث أكدت التسريبات التي جاءت من الصين حول هاتف Galaxy Z Flip 4 على دعم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.يذكر أن هاتف Galaxy Z Flip 4 رصد في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-F9360، بينما رصد هاتف Galaxy Z Fold 4 بنموذج رقم SM-F7210، ويدعم الهاتفين الإتصال بشبكات 5G.