الكشف عن اللمحات الأولى لتصميم هاتف موتورولا Razr المرتقب



موتورولا Razr موتورولا Razr

كشف موقع 91moblies عن أول الصور الحية لهاتف موتورولا Razr القادم، والذي يتميز بتصميم قابل للطي ويعرف الآن برمز”Maven”.



تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي من سلسلة هواتف Razr الذي يعرف الآن بهاتف Maven، ولقد أوضحت أحدث الصور الحية اللمحات الأولى لتصميم هذا الإصدار.



يأتي هاتف Motorola Razr المرتقب بتصميم يحاكي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، حيث تم تغيير تصميم الإطار السفلي الذي يأتي بتصميم أقل سماكة في هذا الإصدار.

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أيضاً يتميز الهاتف بتصميم مربع صغير، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل الرئيسي.كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومن المتوقع أن يدعم أيضاً لقطات macro.وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يدعم Motorola Maven رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، ومن المتوقع أن يتوفر بنموذج أخر بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus.أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، ومن المتوقع أيضاً أن تتميز الشاشة بجودة عرض Full HD Plus، كما يأتي بألوان الأسود والأزرق.