تستعد سوني للإعلان عن سماعة WH-1000XM5 رسمياً في 12 من مايو



سماعة WH-1000XM5 سماعة WH-1000XM5

شاركت سوني إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن سماعة الرأس WH-1000XM5 التي تنطلق رسمياً في 12 من مايو.



شغلت سماعة الرأس WH-1000XM5 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت التسريبات تصميم السماعة اللاسلكية، التي تتميز بتصميم أنحف من الإصدار السابق.



وتنطلق سماعة Sony WH-1000XM5 بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، كما تأتي بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة، أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة بشكل كامل خلال 3.5 ساعة.

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أيضاً تقدم سوني سماعة WH-1000XM5 بتصميم يقدم تجربة أكثر راحة للمستخدم، مع دعم إلغاء الضوضاء، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم تقنية صوتية مميزة مع صوتيات متعددة الإتجاهات.كما تشير التوقعات إلى أن سماعة Sony WH-1000XM5 تأتي بتحسينات عن إصدار الشركة السابق XM3، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.