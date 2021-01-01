تستعد سوني للإعلان عن سماعة WH-1000XM5 رسمياً في 12 من مايو

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صورة الخبر: سماعة WH-1000XM5
سماعة WH-1000XM5

شاركت سوني إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن سماعة الرأس WH-1000XM5 التي تنطلق رسمياً في 12 من مايو.

شغلت سماعة الرأس WH-1000XM5 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت التسريبات تصميم السماعة اللاسلكية، التي تتميز بتصميم أنحف من الإصدار السابق.

وتنطلق سماعة Sony WH-1000XM5 بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، كما تأتي بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة، أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة بشكل كامل خلال 3.5 ساعة.

أيضاً تقدم سوني سماعة WH-1000XM5 بتصميم يقدم تجربة أكثر راحة للمستخدم، مع دعم إلغاء الضوضاء، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم تقنية صوتية مميزة مع صوتيات متعددة الإتجاهات.

كما تشير التوقعات إلى أن سماعة Sony WH-1000XM5 تأتي بتحسينات عن إصدار الشركة السابق XM3، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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