تطلق Infinix هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات شحن فائقة

تتحضر Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد سيتمتع بكاميرات ذات قدرات تصوير عالية ونظام شحن فائق السرعة للبطارية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سينضم لأسرة NOTE 12 من Infinix ، وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة أساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.
وسيمتاز هذا الهاتف أيضا ببطاريته التي ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، والتي ستعمل مع نظام شحن سريع W120 سيمكن من شحن 80% من سعتها في غضون 15 دقيقة تقريبا، كما ستعمل هذه البطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.
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