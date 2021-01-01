تعتزم وان بلس إطلاق جهاز التابلت OnePlus Pad ببطارية 10 آلاف مللى أمبير

تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاق جهاز التابلت OnePlus Pad خلال الأسابيع المقبلة، حيث كشفت أحدث التسريبات تصميمه وعدد من مواصفاته التى ستحمل ميزات وتقنيات جديدة مع سعر مناسب.
وبحسب موقع MySmartPrice فإن تابلت وان بلس OnePlus Pad تم رصده على عدد من وكالات الهواتف الذكية ويحمل الاسم الرمزي OnePlus Reeves وسيعمل بنظام التشغيل Android 12L OS .
وسيأتى تابلت وان بلس OnePlus Pad بشاشة من نوع OLED قياس 12.4 بوصة مع دقة 1340 × 800 بكسل، وجودة + Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما يحتوي على ميزة تحسين الفيديو.
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