تعتزم وان بلس إطلاق جهاز التابلت OnePlus Pad ببطارية 10 آلاف مللى أمبير



وان بلس وان بلس

تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاق جهاز التابلت OnePlus Pad خلال الأسابيع المقبلة، حيث كشفت أحدث التسريبات تصميمه وعدد من مواصفاته التى ستحمل ميزات وتقنيات جديدة مع سعر مناسب.



وبحسب موقع MySmartPrice فإن تابلت وان بلس OnePlus Pad تم رصده على عدد من وكالات الهواتف الذكية ويحمل الاسم الرمزي OnePlus Reeves وسيعمل بنظام التشغيل Android 12L OS .



وسيأتى تابلت وان بلس OnePlus Pad بشاشة من نوع OLED قياس 12.4 بوصة مع دقة 1340 × 800 بكسل، وجودة + Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما يحتوي على ميزة تحسين الفيديو.

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وسيقدم تابلت وان بلس OnePlus Pad كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا بمستشعر ثانوي بدقة 5 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل.وسيعمل تابلت وان بلس OnePlus Pad بمعالج من نوع Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.وسيحتوى تابلت وان بلس OnePlus Pad على بطارية بسعة كبيرة 10 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مع منفذ USB-C قادرة على الشحن في وقت قليل للغاية.