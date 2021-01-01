

شاومي شاومي

استغلت شركة شاومي، الإنتشار الواسع للعبة "جينشين إمباكت" وهي واحدة من الألعاب القياسية المخصصة لهواتف أندرويد، لتكشف عن جيلها الجديد من سماعات "بوكو" اللاسلكية في إصدار محدود يسمى Poco Buds Pro Genshin.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة سماعة شاومي عن تصميم رائع لسماعاتها اللاسلكية الصغيرة، مع تجربة بصرية فريدة تبدأ من الصندوق الخاص بالسماعة إلى الملحقات المرافق بها، حيث يأتي الإصدار المحمول من السماعة اللاسلكية Poco Buds Pro Genshin، داخل صندوق كبير بشكل غير طبيعي، على شكل كتاب به عناصر حمراء وذهبية.



شاومي تزيح الستار عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Poco Buds Pro





ويضم الصندوق، ملحقات صغيرة من بينها حقيبة ظهر صغيرة جلدية بنية اللون تعمل كحافظة لسماعة شاومي Poco Buds، وهي التي يرتديها Klee، أحد شخصيات Pyro Catalyst في لعبة "جينشين إمباكت".

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وكما قامت شاومي، بإضافة كبل USB مميز باللون الأحمر، وثلاث مجموعات من أطراف الأذن السيليكونية القابلة للاستبدال وسلسلة مفاتيح قصيرة ذهبية اللون، داخل صندوق Poco Buds Pro Genshin.وبالنسبة لتصميم السماعة اللاسلكية الجديدة، زودت شاومي Poco Buds Pro Genshin، بتصميم رائع وملونة باللون الأحمر بالكامل، وضمن منطقة اللمس يوجد شعار صغير يميز لعبة "جينشين إمباكت".وتأتي سماعات Poco Buds أيضا مزودة بشحن لاسلكي Qi وتم تصنيفها لتوفير ما يصل إلى 28 ساعة من وقت اللعب مع علبة الشحن.وبالنسبة للمواصفات، تتميز سماعة شاومي Poco Buds Pro Genshin الجديدة، بهيكل مصنوع من البلاستيك الخفيف والمتين، ومقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4، وزودت هذه السماعات بمكبرات صوت عالية الأداء مع بعض الميزات الحصرية للبرامج في شكل إشعارات Klee الصوتية، وهي أحدى شخصيات اللعبة والتي ستنبهك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعات الأذن أو الاتصال بجهاز كما ستخبرك عندما تنفد بطاريتك أو عندما تقوم بإيقاف تشغيل السماعات.ويمكنك باستخدام Poco Buds Pro Genshin الاستماع للموسيقى بدقة عالية وعرض أصوات تتراوح تردداتها ما بين 20 هيرتزا و20 كيلوهيرتز، وإخراج صوت لائق ودعما لميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تمنع ما يصل إلى 35 ديسيبل من الضوضاء الخارجية.وزودت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لمدة خمسة أيام من الاستخدام المختلط مع ضبط حجم الصوت على 50?، ويمكن شحن هذه البطاريات لمدة 5 دقائق فقط لتعمل السماعات لست ساعات، كما زودت بمحفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة فيها مدخرات طاقة إضافية تكفي السماعات لتعمل لـ 28 ساعة إضافية.وحصلت Poco Buds Pro على تقنيات Bluetooth 5.2 للاقتران السريع واللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية من شاومي، وتقنيات تساعد على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات تنقية الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية.وسيطرح الإصدار المحدود من سماعات Poco Buds Pro Genshin، بالون الأحمر مقابل سعر يبلغ 69 يورو (أي ما يعادل 1300 جنيه مصري).