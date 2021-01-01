

ماسك ماسك

تدور الكثير من الأسئلة في أذهان الناس منذ أن قام إيلون ماسك بمحاولة شراء تويتر Twitter في صفقة هائلة تقدّر ب 44 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الصفقة ليست رسمية حتى الآن ، لكن يقوم ماسك بمحاولة إقناع المستثمرين بشتى الطرق برؤيته الخاصة بالشركة للحصول على التمويل الذي يحتاجه. ومن أكثر الأسئلة التي تتردد هي ما هي التغييرات التي سيحدثها ماسك على المنصة؟!



ومن ضمن الإنجازات التي يريد ماسك أن يحققها هي زيادة عدد المستخدمين في تويتر شهريًا من 217 مليون مستخدم إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028 بحسب ما نشر موقع Engadget.



إيلون ماسك يخطط لزيادة عدد مستخدمي "تويتر" 4 أضعاف

وتعد هذه الزيادة في عدد المستخدمين أكثر من 4 أضعاف مستخدمي تويتر شهريًا في السنوات الست المقبلة، كما يريد ماسك أيضًا الحصول على 104 مليون مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها باسم "X" وعلى الرغم من أنه لا توجد أية تفاصيل حول نوع المنتج X الذي سيكون ، لكن لمّح ماسك بشكل خفي إلى تجربة تويتر المدفوعة بدون إعلانات.

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ومن أجل الارتقاء بتويتر قام عدد من المستثمرين بتقديم أفكار ومقترحات لـماسك لرفع إيرادات تويتر. حيث من المتوقع مضاعفة إيرادات تويتر السنوية 5 مرات إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028 ، ارتفاعًا من حوالي 5 مليار دولار وهي أرباح الشركة العام الماضي.بالإضافة إلى أن ماسك يريد أن ينوع بشكل كبير من كيفية تحقيق الإيرادات أيضًا ففي الوقت الحالي، تشكل الإعلانات حوالي 90 % من عائدات تويتر. ويريد ماسك خفض ذلك إلى حوالي 45% بحلول عام 2028 حيث يريد ماسك أن تبلغ إيرادات تويتر 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات و 10 مليار دولار من عائدات الاشتراك.