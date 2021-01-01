في مصر تعرف على أفضل سيارات عائلية اقتصادية 2022 من سوزوكي



سوزوكي سوزوكي

تأتى السيارات الاقتصادية فى استهلاك البنزين ، فى المرتبة الاولى لعملية البحث لدى العميل فى حال الاستعداد لشراء سيارة ، بسبب الارتفاع المستمر فى اسعار مواد الاحتراق البترولية .



سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وهناك عدد من السيارات الاقتصادية داخل السوق المصرى ، ولكن هناك سيارة تجمع بين مزايا السيارات الاقتصادية ومزايا السيارات العائلية ، وهذا ما يفضله العميل داخل السوق المصرية ، وهى السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 .



وتاتى السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 ، عبر فئة واحدة من التجهيزات داخل السوق المحلى المصرى، مع إطلالة خارجية كبيرة الحجم تعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب العديد من التجهيزات ، وهيكل خارجي بنسبة طول 4395 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع .

قد يعجبك أيضا...

سوزوكي ارتيجا موديل 2022وتستمد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.وتتسارع السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.سوزوكي ارتيجا موديل 2022وتاتى السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 ، بجنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة ، مع مساحة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف ، و مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، بالاضافة لنظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وشاشة ملونة تعمل باللمس تعد التطبيقات الحديثة قياسها 7 بوصة.وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 ، عدداً من وسائل الامان والحماية من اهمها ، فرامل EBD، وabs مانعة للانغلاق، إلى و 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، و خاصية مقاومة السرقة عبر نظام إيموبليزر.اما عن سعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 ، التى تم طرحها داخل السوق المحلى المصرى بفئة سعرية واحدة ، فهى تقدر بسعر 330 الف جنيه.