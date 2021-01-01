تستثمر فورد 50 مليار دولار في السيارات الكهربائية



فورد فورد

بعد أن تمكنت فورد من طرح سيارتها البيك أب الكهربائية في السوق قبل منافستها الأمريكية تيسلا التي تأخرت لعدة سنوات فقد سخرت فورد بطرقة غير مباشرة.



قالت فورد “في الوقت الحالي، يمكن أن يرى أن الأشخاص الوحيدون المهمون هم الأعلى صوتاً، أولئك الذين يريدون هدم الأشياء، ثم الطيران بعيداً بمفردهم في سفن الفضاء الشخصية عندما تصبح الأمور صعبة عليهم هنا”. وتبدو هذه كإشارة غير مباشرة إلى إيلون موسك، المدير تنفيذي لتيسلا وشركة SpaceX للمركبات الفضائية أيضاً.



عرضت فورد في نفس السياق خطتها لاستثمار 50 مليار دولار أمريكي، وعرضت في فيديو قوتها العاملة المكونة من 182 ألف موظف في الولايات المتحدة وحدها أثناء “قيامهم ببناء أشياء كبيرة، وأشياء جديدة، وأشياء من شأنها تغيير الطريقة التي نقوم بها بالأشياء”. ويُظهر الفيديو إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية.