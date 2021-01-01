يؤكد رئيس فيراري بوروسانجوي بمحرك 12 سلندر



فيراري فيراري

لا مزيد من الشائعات، فقد أكدت فيراري ولأول مرة رسمياً أن أول SUV من الشركة ستحصل على محرك V12.



قال الرئيس التنفيذي الجديد لفيراري Benedetto Vigna إن محرك V12 كان الخيار المناسب الوحيد لـ بوروسانجوي، ووضح “لقد اختبرنا العديد من الخيارات، وكان من الواضح أن محرك V12، وبالنظر للأداء وتجربة القيادة التي يمكن أن يوفرها، كان هو الخيار الصحيح للسوق. إن سيارة بوروسانجوي هي ابنة تقاليد فيراري”.