بعد زيادتها أحدث أسعار لسيارة ايجل برو 2022 الجديدة في مصر



ايجل برو 2022 ايجل برو 2022

باعتبارها الوكيل الرسمي لسيارات DFSK (دي اف اس كيه) في السوق المصري، قدمت شركة ناشيونال موتورز مؤخرا أحدث قائمة سعرية لسيارتها ايجل برو (Eagle Pro) بعد زيادة أسعار هذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV ومزودة بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، حيث ذكرت الشركة الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:



- فئة أولى فرش داخلي أسود بسعر 424 ألف و900 جنيه.



- فئة أولى فرش داخلي أحمر بسعر 429 ألف و900 جنيه.

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ويتم تقديم هذه السيارة محليا بضمان 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويعتبر هذا الضمان من أطول فترات الضمان المتاحة في السوق المصري.وتحمل السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 170 حصان وعزم 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة مع هذه السيارة التجهيزات التالية:- 4 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فرش داخلي من الجلد باللون الأحمر.- 4 كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة.- فتحة سقف كهربائية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- راديو وبلوتوث ومنفذ يو اس بي.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج داكن.- مثبت سرعة.