سيحصل الجيل الثالث من بورش باناميرا على داخلية عالية التقنية



بورش بورش

تحظى بورش باناميرا بجمهور واسع وقوي، ولستمرار نجاح السيارة في المستقبل إلى جانب شقيقتها الكهربائية تايكان فقد قررت الشركة تزويدها بداخلية عالية التقنية.



تكشف الصور التجسسية أن باناميرا 2024 ستحصل على لوحة عدادات رقمية بالكامل مع أساليب عرض حديث أو كلاسيكية تناسب محبي النمط الكلاسيكي لسيارات بورش ذات الـ5 عدادات. تشمل التغييرات الأخرى تغيير مكان عصا ناقل الحركة إلى عمود عمود المقود لتوفير المساحة في الكونسول الوسطي. أيضاً، ستستفيد باناميرا من نظام المعلومات الترفيهي الجديد PCM 6.0 من بورش، ويبدو أن باناميرا الجديدة ستوفر شاشات لجميع الركاب أيضاً بما فيهم الراكب الأمامي.



بالنسبة للتصميم الخارجي، فلا تزال السيارة تحاول إخفاء ملامحها الجديدة، ويمكن أن نقول أن بورش بارعة في ذلك فعلاً.