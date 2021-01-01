سيحصل الجيل الثالث من بورش باناميرا على داخلية عالية التقنية

آخر الأخبارأخبار السيارات › سيحصل الجيل الثالث من بورش باناميرا على داخلية عالية التقنية

صورة الخبر: بورش
بورش

تحظى بورش باناميرا بجمهور واسع وقوي، ولستمرار نجاح السيارة في المستقبل إلى جانب شقيقتها الكهربائية تايكان فقد قررت الشركة تزويدها بداخلية عالية التقنية.

تكشف الصور التجسسية أن باناميرا 2024 ستحصل على لوحة عدادات رقمية بالكامل مع أساليب عرض حديث أو كلاسيكية تناسب محبي النمط الكلاسيكي لسيارات بورش ذات الـ5 عدادات. تشمل التغييرات الأخرى تغيير مكان عصا ناقل الحركة إلى عمود عمود المقود لتوفير المساحة في الكونسول الوسطي. أيضاً، ستستفيد باناميرا من نظام المعلومات الترفيهي الجديد PCM 6.0 من بورش، ويبدو أن باناميرا الجديدة ستوفر شاشات لجميع الركاب أيضاً بما فيهم الراكب الأمامي.

بالنسبة للتصميم الخارجي، فلا تزال السيارة تحاول إخفاء ملامحها الجديدة، ويمكن أن نقول أن بورش بارعة في ذلك فعلاً.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيحصل الجيل الثالث من بورش باناميرا على داخلية عالية التقنية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39076

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager