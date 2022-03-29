سعر الدواجن البيضاء والحمراء اليوم الأحد 8 مايو 2022 في السوق

رصدت «بوابة الأهرام»، أسعار الدواجن اليوم الأحد بالمزارع؛ حيث عمت حالة من الاستقرار السعري.
سعر الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو «الفراخ» البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 45 إلى 47 جنيهًا للكيلو، وتراوح «البانيه» من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار البط من 45 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
سعر الكتكوت اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، والكتكوت «ساسو» من 4 إلى 5 جنيهات.
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