سعر الذهب اليوم الأحد 8 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الأحد، استقرارا على آخر التعاملات الأسبوعية في السوق المحلية مساء أمس.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 786 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5900 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11800جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 23600 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :تراجعت أسعار الذهب مساء أول أمس عند مستوى 1883 دولارا للأوقية، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها.