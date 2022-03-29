سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 8 مايو 2022



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، استقرارًا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.



وتقدم "بوابة الأهرام" التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار.



سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى

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بنك مصر:18.45جنيه للشراء.18.51جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري:18.45 جنيه للشراء.18.51 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي:18.45 جنيه للشراء.18.53 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي الإسلامي:18.48 جنيه للشراء.18.53 جنيه للبيع.البنك المركزي المصري:18.44 جنيه للشراء.18.52 جنيه للبيع.ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.