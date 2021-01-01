ما الفرق بين الجوز البرازيلي و العادي؟

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يمتلك الجوز العادي والبرازيلي كلاهما فوائد عظيمة، فضلًا عن المذاق الرائع، ولكن هل تعرف الفرق بين الجوز العادي والبرازيلي؟ هناك عدة فروق بينهما لا يعرفها الكثيرون، لذا جمعنا لكم أبرز تلك الفروق، وأهم الفوائد للجسم والصحة بشكل عام.



الفرق بين الجوز العادي والبرازيلي

يعد الجوز البرازيلي أو ما يسمى أيضًا بـ «جوز الأمازون» من المكسرات الغنية بقيمة غذائية عالية، والتي تحتوي على العديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، مثل الفيتامينات، والدهون، ومضادات الأكسدة، ولكن هل فكرت يومًا إذا كان هناك فرق بين الجوز البرازيلي والجوز العادي؟ نعم بالفعل يختلف الجوز البرازيلي عن الجوز العادي فيما يلي:



تعد غابات الأمازون الموطن الأصلي للجوز البرازيلي ولهذا سُمى بـ «جوز الأمازون»، كما يشبه في شكله حبة الفول السوداني ذات اللون البني، بينما الجوز العادي يكون شكله أقرب إلى شكل مخ الإنسان بدرجات لون متقاربة من اللون البيج.

ينبت الجوز العادي داخل غلاف دائري، خشن الملمس، شديد الصلابة، بينما ينبت الجوز البرازيلي في شكل طولي وتغلفه قشرة مثلثة الشكل لها طعم يشبه طعم الزبادي.

يحتوي الجوز العادي على الكالسيوم، بينما يحتوي الجوز البرازيلي على السيلينيوم وهو عنصر يحمل الكثير من الفوائد الصحية المذهلة.

فوائد الجوز العادي

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رغم اختلاف الجوز البرازيلي عن الجوز العادي، إلا أن لكل منهما فوائده الصحية التي لا غنى عنها، ومن بين فوائد الجوز العادي ما يلي:يقي الجوز الأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب، تصلب الشرايين، السكري والضغط، وذلك بسبب احتوائه على مضادات أكسدة تعمل على منع خلايا الجسم من التلف، وبالتالي عدم تعرض الجسم لأي من الأمراض المزمنة السابقة.يساعد الجوز على تنظيم مستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على ألياف تعمل على بناء عازل داخل المعدة بعد ذوبانها،كما يساعد على عدم امتصاص الجلوكوز والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر داخل الجسم.يعمل الجوز العادي على الحفاظ على صحة القلب، ويقيه الإصابة بأمراض القلب المنتشرة، كونه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على اتساع الأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تهدئة الأوعية الدموية، ويساعد على تنظيم ضغط الدم.كذلك يساهم الجوز في حماية المخ من التعرض للضغط الدماغي، أو للتعرض لتلف خلايا المخ، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تدفق الدم بشكل صحي وبالتالي تعزيز الحالة الصحية للمخ وسلامته.يحتوي الجوز على مادة الميلاتونين التي تساعد المخ على تنظيم وضبط الساعة البيولوجية للجسم، وبالتالي تساعده على تنظيم النوم بشكل صحي.فوائد الجوز البرازيلييمتلك الجوز البرازيلي العديد من العناصر الغذائية الصحية، وتتمثل فوائده في السطور التالية:يساعد الجوز البرازيلي في علاج مشكلات الغدة الدرقية والجهاز المناعي للجسم، وذلك لأن الجوز البرازيلي يحتوي على معدن السيلينيوم الذي يعمل على رفع المناعة في الجسم وتقويتها، إذ تكفي حبتان من الجوز يوميًا لاكتساب الجسم النسبة الكافية من السيلينيوم، وتعزيز صحة الغدد.يقي الجسم الإصابة بأمراض السرطانات المختلفة وأمراض العقم، وكذلك أمراض الالتهابات المختلفة.كما يساعد الجوز البرازيلي على تنظيم معدل السكر في الجسم، وذلك لأنه يعمل على تخفيض مستوى الأنسولين في الدم.يحمي من الإصابة بأمراض القلب، بسبب احتوائه على دهون صحية تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.يحتوي الجوز البرازيلي أيضًا على مضادات أكسدة تقوم بحماية الجسم من الإصابة بالالتهابات، وكذلك التقليل من مستوياتها في الجسم.كذلك يمتلك الجوز عنصري المغنيسيوم والكالسيوم، حيث يعملان على تقوية العظام في الجسم والحفاظ على صحتها.أما عن نسبة مضادات الأكسدة في الجوز البرازيلي، فهي تحسن حالة الدماغ وتعزز وظائفه، وبالتالي تقي الجسم من الإصابة بمرض ألزهايمر.يمتاز أيضًا جوز الأمازون بإمكانية تناوله كالمقبلات، لذا يمكن اعتباره عنصرا أساسيا أثناء اتباع الحمية الغذائية، منها حمية كيتو لأنه يحتوي على دهون غير ضارة ومفيدة للجسم.نسبة السيلينيوم في الجوز البرازيلييمتلك الجوز البرازيلي نسبة عالية من معدن السيلينيوم، والذي يعد أحد أهم العناصر في تقوية وظائف الغدة الدرقية، وإنتاج الحمض النووي، وتعزيز عملية التكاثر، كما يعمل أيضًا على حماية الجسم من التعرض للإصابة بالعدوى، أو لأضرار الجذور الحرة.أثبتت بعض الدراسات أن تناول الجوز البرازيلي بشكل يومي، يحسن من الوظائف الإدراكية لدى كبار السن وخاصةً الذين يعانون من قصور بسيط في الوظائف الإدراكية، حيث تمت الدراسة على 31 شخصا من كبار السن الذين يعانون من القصور الإدراكي، وجعلهم يتناولون حبة من الجوز يوميًا ولمدة 6 أشهر، حيث أثبتت التجربة ارتفاعا في نسبة السيلينيوم للأشخاص الذين يعانون من نقصه.بينما أثبتت دراسة أخرى العكس تمامًا، إذ أجريت الدراسة على 154 شخصا من كبار السن، وكانت النتيجة لتلك التجربة أن تناول السيلينيوم من مصادره الغذائية كالجوز البرازيلي، يعد نسبة كافية للجسم لدى ما يقارب من 85% من عدد المشاركين في التجربة، بينما ظهر انخفاض في معدل السيلينيوم في الجسم لدى ما تبقى من المشاركين، إلى جانب عدم ارتباط السيلينيوم بعلامات الالتهاب، والعوامل العصبية، وكذلك الأداء المعرفي.ما فوائد الجوز البرازيلي للعلاقة الزوجية؟يعد الجوز البرازيلي إحدى المواد الغذائية الطبيعية الغنية بنسبة كبيرة من معدن السيلينيوم، والذي يعمل على تعزيز هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل فعال، وهو ما يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، من حيث أعدادها وحجمها وكذلك حركتها، لذلك يستخدم البعض الجوز البرازيلي كعلاج طبيعي لحالات الضعف الجنسي، وذلك بسبب احتوائه على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وكذلك مضادات الأكسدة.الجوز البرازيلي للتنحيفيساعد الجوز البرازيلي في إنقاص الوزن لما فيه من قيم غذائية عالية تعمل على التنحيف، فالجوز يمتاز بمجموعة كبيرة من الألياف التي تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يساهم في منع تخزينها في الجسم واكتسابه الوزن الزائد، إلى جانب احتواء الجوز البرازيلي على بروتين الأرجينين، الذي يحفز الجسم على استهلاك السعرات الحرارية بعد تناوله.ومن أكثر العوامل المساعدة في الجوز على التنحيف وإنقاص الوزن، احتوائه على خصائص مشبعة للجسم، لهذا يساعد في التقليل من كمية الطعام ويعزز من فقدان الشهية نسبيا.