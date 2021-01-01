دراسة : تناول مسكن بروفين مع ادوية معينة يمكنه أن يدمر الكليتين بشكل دائم

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وجد باحثو جامعة ووتيرلوو في دراسة جديدة أن تناول مسكن بروفين مع ادوية أن مسكن بروفين مع ادوية علاج ارتفاع ضغط الدم من نوع مثبطات نظام الرينين-انجيوتنسين renin-angiotensin system inhibitors.



هذه الادوية تتضمن عقاقير مثل:



-اينالابريل enalapril

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-كابتوبريل captopril-راميبريل ramipril-بينازيبريل benazepril.استخدم باحثو جامعة ووتيرلوو نماذج وموديلات استعانت بأجهزة الحاسوب للتأكد من تأثير تناول بعض ادوية علاج ارتفاع ضغط الدم مع مسكن بروفين.وقد وجد أن تناول بعض الادوية مع بروفين قد يتسبب في تلف حاد في الكليتين وقد يكون دائما ولا يمكن علاجه في بعض الحالات.“لا تعني هذه النتائج أن كل شخص يتناول هذه الادوية معا سيتعرض لهذه المشكلات الخطيرة, لكن الدراسة توضح أن هناك قدر كاف من الخطورة التي تعني ضرورة اتخاذ الحذر”جاء ذلك في توضيح البروفيسيرة انيتا لايتون من جامعة ووترلوو والذي نقلته صحيفة ساينس ديلي.وأضافت لايتون أن الأفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يتناولون ادوية علاج ارتفاع ضغط الدم من نوع مثبطات نظام الرينين-انجيوتنسين أن يختاروا مسكن بارسيتامول بدلا من مسكن بروفين.وتزداد الحاجة لهذه النصيحة إذا كان المريض يتناول ادوية مدرة للبول مثل بندروفلوميثيازيد، ذلك أن هذه الأدوية قد تقلل من الماء في الجسم وتعرضه للجفاف مما يضع ضغطا زائدا على الكليتين ويزيد من خطورة تأثرها بالأدوية الأخرى.