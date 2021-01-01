ما هى الإكزيما و أنواعها وطرق علاجها؟



الإكزيما الإكزيما

تعد الإكزيما Eczema أحد الأمراض الجلدية، الناتجة عن التهاب الجلد أو ما يعرف باسم التاب الجلد التأتبي، كما تنتج من حساسية الجلد الشديدة المرتبطة ببعض الأسباب والعوامل الوراثية، ومن هنا نكتشف فيما يلي ما هى الاكزيما وأنواعها وسبب حدوثها وطريقة علاجها.. فتابعنا.



الإكزيما ما هى؟

إن Eczema هى مرض جلدي يصيب الجلد بسبب الإصابة بحساسية الجلد الناتجة -على الأغلب- عن العوامل الوراثية، كما أن الاكزيما تصنف كالتهاب جلدي تأتبي، وعادة ما تأتي الاكزيما نتيجة لأعراض تحسسيه، أبرزها:



الإصابة بالربو.

أو الإصابة بحمى القش.

أو ما يعرف بالتهاب الأنف الأرجي.

وكذلك ربو الحشائش.

وحمى الكلأ.

أو عادة ما يعرف بالحساسية الموسمية.

وتعد الظاهرة من الأمراض الجلدية الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ولكنها مع هذا تختفي بشكل تدريجي مع التقدم في العمر بداية من سن 5- 6 سنوات، وللاكزيما أنواع مختلفة نتعرف إليها فيما يلي.

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ما هى أنواع Eczema بالصور وعلاجها؟في البداية إن الاكزيما تعرف بأكثر من اسم، أبرزها: الاكزيمة، والتهاب الجلد، والربو الجلدي، والنَّملة، ويمكن تقسيم أنواع الاكزيما على النحو التالي:الاكزيما داخلية المنشأوالتي تعرف باسم الالتهاب البنيوي أو التأتبي، وهى من الأمراض الشائعة بين الأطفال، وتبدأ من سن 40 يومًا، وتستمر حتى سن المدرسة وبعدها تبدأ تدريجيًا بالشفاء، وعادة ما ترتبط بتاريخ عائلي من الإصابة بحساسية الصدر أو العين أو الأنف، وعادة ما تكون الأعراض: احمرار الوجنتين، وتكون حويصلات مائية مصاحبة بحكة، وتشبه الحليب الناشف بمقدمة الرأس، وتتوسع عادة بتقدم عمر الطفل، وتقسم إلى: اكزيما دهنية، واكزيما الخلل التعرقي، والقرصية والتحسس المزمن البسيط.الاكزيما خارجية المنشأوالتي تعرف باسم التلامسية، والتي تنقسم عادة إلى نوع تسممي وآخر تحسسي، وعادة ما بنتج نتيجة وضع مثيرات على الجلد تسبب الإصابة بالإكزيما أو الحكة وعادة ما تكون على شكل فقاقيع جلدية كبيرة.ما هي أسباب eczema الجلد؟أما عن سبب الإصابة بأكزيما الجلد فالسبب الدقيق غير معروف، ولكن يرجح الأطباء أن السبب مزيج بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية، فيكون المصاب بالإكزيمة لديه خلل في جين تكوين البروتين، الذي يعمل على بناء طبقة حامية للجلد، ومن ثم عندما لا تكون تلك الطبقة يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف بل والعدوى الجلدية.ما هي الاكزيما في اليدين؟وفقًا للجمعية الألمانية لأمراض الجلد والحساسية فإن الاكزيما التي تصيب اليد هى مرض التهابي ناتج عن مواد كيمياوية مثل الصابون، والمطهرات، والمنظفات، والممواد الحامضة، والقلويات، فضلاً عن العوامل الوراثية أو البيئية، ويمكن حصر أعراض الاكزيما فيما يلي:ما هي أعراض حكة الجلدأما عن أعراض الاكزيما فيمكنك حصرها فيما يلي من أعراض:نبدأ مع ظهور بقع خشنة أو قشور على الجلد.بالإضافة إلى تورم بعض المناطق.فضلاً عن حكة شديدة.نضيف إلى ذلك تغير لون الجلد.فضلاً عن أن يكون الجلد جافًا وحساسًا.وأخيرًا، احمرار وتهيج الجلد.ما هو علاج Eczema العصبيه؟حتى نتوصل إلى علاج للاكزيما يجب التعرف إلى نوع هذه الأكزيما، فيذكر أن الاكزيما يمكن تقسيمها على نحو نوعين آخرين من الإكزيما أيضًا، وهى:الاكزيما الركوديةوعادة ما يصاب بها من يعاني من ضعف الدورة الدموية، وتظهر في الساق كونها أبعد منطقة يصل إليها الدم، ونادرًا ما تظهر على أجزاء أخرى على الجسم، ومن علامات الإصابة بالاكزيما الركودية انتفاخ الكاحل الذي يختفي مع النوم.التهاب الجلد العصبيأما عن الاكزيما العصبية أو ما يعرف بالحزاز البسيط أو المزمن أو حزاز محصور، والتي عادة ما تبدأ بنوبات حكة تظهر على مؤخرة الرقبة أو الذراعين أو الساقين أو المناطق التناسلية أو المؤخرة، وعادة ما تثار نوبة الالتهاب عند النوم أو الاسترخاء.ما سبب الاكزيما في الوجه؟الأمر هنا يأتي بسبب تعرض الجلد إلى ما يسبب تحسس الجلد، وخاصة تلامس الجلد لبعض المواد أبرزها: النحاس، النيكل؛ ولهذا تصاب الكثير من النساء بالحساسية نتيجة استخدام الاكسسوارات المصنوعة من النحاس أو النيكل أو غيرها من المواد، كما أن الوجه عرضة إلى الإصابة بالإكزيما الدهنية والتي يتعرض لها أصحاب البشرة الدهنية، وأخيرًا فقد تظهر الإكزيما نتيجة تناول بعض الأطعمة مثل/ الموز أو الفراولة أو المانجو أو الشيكولاتة أو حتى المكسرات.سبب الأكزيمة وعوامل الخطركما تعرفنا فيما سبق أن سبب الأكزيما متعلق عادة بأسباب وراثية وبيئية، ولكن هناك محفظات تسبب الإصابة بالاكزيما لعل أهمها: ارتداء الصوف، والأقمشة الصناعية، استخدام الصابون، والحرارة، والتعرق، والتعرض إلى جفاف الجلد، ومن ثم فإن عدم علاج الأكزيما قد يسبب ما يلي:نبدأ با حتمالية الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي.فضلاً عن حكة مزمنة وجلد متقشر.بالإضافة إلى مشاكل النوم.ونضيف إليهم التهابات الجلد.وكذلك التهاب جلد اليد المهيج.بالإضافة إلى الربو وحمى القش.وأخيرًا، إمكانية الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.سبب الحكة في الرجل وأعراضهاوتعد اكزيما القدم أو الساق مرتبطة بخلل جيني، وعادة ما يكون سبب الإصابة بالحساسية الموسمية، والتوتر، والضغط العصبي، والإجهاد، ولمس المعادن، والتعرق، والبقاء في الماء لفترة طويلة، الطقس الرطب، الإصابة بعدوى نفص المناعة، ومن أبرز أعراضها ما يلي:نبدأ مع الحكة الشديدة وخاصة في الليل.بالإضافة إلى البقع البنية أو الرمادية أو الحمراء.نضيف إليهم الحبوب الصغيرة المرتفعة عن السطح.وتقشر الجلد وغلظته والإصابة بتشققه.وأخيرًا، تورم الجلد عند حكه.علاج الحكة بالاعشاب Eczemaأما عن علاج الاكزيما، فعلى الرغم من كون الأعشاب ليست مضرة، ولكن الاعشاب وحدها لن تفيد في التخلص من أعراض الاكزيما، ومن ثم يجب التوجه إلى طبيب مختص في الأمراض الجلد لفحص الجلد، والتعرف إلى سبب الإصابة بالاكزيمة، وعادة ما يكون العلاج الذي يصفه الطبيب كما يلي:قد يقر الطبيب الكريمات التي تسيطر على الحكة والالتهابات.بالإضافة إلى أدوية مكافحة العدوى (مثل: مراهم المضادات الحيوية).وأخيرًا، العقاقير المضادة للحكة عن طريق الفم.وقد ينصح الطبيب بتجنب مسببات الاكزيما مثل: الصابون، والكريمات، وبعض الأقمشة.فضلاً عن تجنب الضغط العصبي والإجهاد.مع تجنب تناول بعض الأطعمة.وقد يتطلب الأمر عدم التعامل المباشر مع الحيوانات.وتجنب البقاء في الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة.والحرص الدائم على ترطيب الجلد والبشرة.مع اختيار كريمات مرطبة خالية من العطور.الحرص على ارتداء ملابس قطنية.وقص الأظافر بصورة مستمرة.والنوم في مكان بادر.ويمكن ارتداء قفازات قطنية.وأخيرًا، تجنب الحكة قدر الممكن.هل مرض التهاب الجلد المعروف بالاكزيما معدي؟ونختم هذا المقال مع الإجابة على هل الاكزيما من الأمراض المعدية؟ والحقيقة أنه لا يمكن انتقال الاكزيما من شخص لآخر، ومن ثم فالإكزيما ليس مرض معد.ننوه.. حرصًا على سلامة صحتك، فإن المعلومات الواردة لا تغني عن ضرورة الاستشارة الطبية، والخضوع إلى الفحص الطبي، مع الحرص على إرشادات الطبيب بشأن تركيز الدواء والجرعات التي يقرها، وفي حالة حدوث أي عرض جانبي توجه إلى الطوارئ وراجع الطبيب المختص.