تقرر البورصة إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق

قررت البورصة، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتخطيها حاجز الارتفاع أو الانخفاض خلال نفس الجلسة.
وواصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع مؤشرا الشركات المتوسطة والصغيرة والأوسع انتشارا فيما ترجع مؤشرا الأسهم القيادية منفردا.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10986 نقطة.
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