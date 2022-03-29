تقرر البورصة إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق

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قررت البورصة، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتخطيها حاجز الارتفاع أو الانخفاض خلال نفس الجلسة.



وواصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع مؤشرا الشركات المتوسطة والصغيرة والأوسع انتشارا فيما ترجع مؤشرا الأسهم القيادية منفردا.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10986 نقطة.

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بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشار بنسبة 0،34% ليصل إلى مستوى 2860 نقطة.وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 7.