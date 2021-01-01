بالتفاصيل : هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن استخدام لوفة الاستحمام

لا يوجد شيء يبعث على الاسترخاء مثل الاستحمام بماء دافئ بعد يوم طويل، من المحتمل أن يكون لديك بعض المنتجات المفضلة التي تحب استخدامها كجزء من روتينك اليومي للعناية الشخصية، وقد يكون من بينها ليفة الاستحمام، دون إدراك أنها تسبب ضررًا أكثر من نفعها بمرور الوقت.
لكن، هل تعلم ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن استخدام لوفة الاستحمام؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لموقع "brightside".
- بشرة أكثر نقاءً:
على الرغم من أن ليفة الاستحمام تساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة وجعل بشرتك ناعمة، إلا أنها تعمل في الواقع بالعكس، نظرًا لأنها مسامية للغاية، ما يساهم في حبس خلايا الجلد التي أزلتها للتو من جسمك، لتصبح البيئة المثالية لتكاثر البكتيريا، ونظرًا لاستخدامها وتخزينها مبللة في المرحاض، فإنها لا تجف تمامًا أبدًا، ما يخلق أرضًا خصبة مثالية للكائنات الفطرية التي تؤدي إلى التهابات الجلد.
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