تحذر التغيرات المناخية من ارتفاع الحرارة خلال هذا الأسبوع



التغيرات المناخية التغيرات المناخية

الصيف قادم.. أعلن بيان لجنة متابعة التقلبات المناخية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ملامح طقس الأسبوع من 8 حتى 13 مايو 2022 ، حيثُ يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في الحرارة الاحد 8 / 5 حول ( 30- 35 °م في الوجه البحري ) و حول ( 36- 38 °م في الوجه القبلي ) ، و يزيد الارتفاع الاثنين 9 / 5 بحوالى من 2 إلى 3 درجات إضافية .



وتابع بيان لجنة متابعة التقلبات الجوية أنه بداية من بع غد الثلاثاء تعاود درجات الحرارة الانخفاض بنفس القيم وتستمر حول المعدل حتى نهاية الأسبوع ، أما الارتفاع المؤقت في الحرارة الدنيا ليلا يوم الاثنين ثم تعاود الانخفاض بداية من الثلاثاء ( بالوجه البحري والظهير الصحراوي للدلتا وسيناء ) .



وعن نشاط الرياح ، أوضحت اللجنة أنه سيكون هناك نشاط للرياح يكون نشط جدا الاثنين ويبقى متقطع حتى نهاية الاسبوع .

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التأثير على المحاصيل الزراعية1 - تذبذبات كبيرة في عملية الامتصاص لمعظم المحاصيل خصوصا في الوجه البحري وصعوبة امتصاص عناصر هامة لهذه المرحلة مثل كالسيوم ، بورون ، ماغنسيوم ، فسفور .. بالتالي الإضافة الأرضية لن تفيد .2 - زيادة في معدلات التنفيل وتساقط العقد الصغير والثمار الحديثة على الفاكهة خاصة مانجو ، زيتون، موالح ، رمان .. وعلى الخضر مثل خيار ، كتتالوب ، شمام ، طماطم ، فلفل .. وايضاً على بطيخ اللب.3 - زيادة كبيرة في عدد اجيال كثير من الحشرات مثل المن والتربس والجاسيد والبق الدقيقي والاكاورسات ويدان حرشفية الأجنحة ( توتا ابسلوتا ، دودة براعم الزيتون ، دودة ثمار العنب ، فراش درنات البطاطس ، ثاقبات الذرة ، دودة الحشد ... ألخ) .4- زيادة في دورات المرض للأمراض مثل البياض الدقيقي والانثراكنوز ولفحة الازهار والندوات والبياض الزغبي ولفحة الساق الصمغية على كثير من المحاصيل .5- عودة الحرارة المعتدلة خلال هذه الأيام ستكون "مفيده" جدا للمحاصيل اللى فى مرحلة النضج الأخير (البطاطس - البنجر – الثوم - البصل - البسلة - الجزر...) لانها بتقلل تنفس "الظلام" واللى بيهدم المادة الجافة اللى النبات بيكونها عشان يوجهها للدرنات او الابصال او الحبوب او اى جزء للتخزين ... بالتالى بيزيد "صب" المادة الجافة وبيزيد التحجيم والاوزان وكمان الصلابة والجودة .