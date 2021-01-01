أفكار مختلفة لهدايا أنيقة وراقية للعروس

تشعر الكثيرات من الفتيات بالحيرة عند اختيار هدية مناسبة لصديقتها العروس، وذلك رغبة منها في شراء هدية قيمة أو عملية تنول إعجاب صديقتها العروس، وللتخلص من هذه الحيرة، نستعرض في هذا التقرير، هدايا مناسبة للعروس، يمكن تقديمها خلال حفل الزفاف أو بعده، وفقًا لما ذكره موقع " bumblebeelinens".
هدايا مناسبة للعروس
منديل كتب الكتاب
يمكن تصميم منديل أبيض مزخرف مدون عليه اسم العروسين وتاريخ الزفاف، وإهدائه لها، مما يجعل العروس تشعر بالسعادة، ويمكنها أن تحتفظ به للأبد. ويمكن أن يكون هذا المنديل هو منديل كتب الكتاب المطرز الذي تحب العروس الاحتفاظ به في إطار أنيق.
إكسسوارات
يمكن شراء قطعة إكسسوارات من التي تفضلها العروس، وإهدائها لها، وتعتبر هذه النوعية من الهدايا العملية والتي تساعد العروس في الحصول على إطلالة أنيقة خلال شهر العسل.
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