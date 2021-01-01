مبروك عطية: لست مع الشيخ الشعراوي في هذه المسألة



مبروك عطية مبروك عطية



قال الدكتور مبروك عطية، أحد علماء الأزهر الشريف عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، سمعت بأذني الشيخ الشعراوي وهو يقول إنه لا يجب على الزوجة أن تدخل دورة المياه أمام زوجها، حتى لا يتخيل ما تفعل داخله فيكرهها، مضيفًا أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد وأنا لست مع الشيخ الشعراوي رحمه الله في قوله إنه لا يجب على الزوجة أن تدخل دورة المياه أمام زوجها.



وأضاف عطية في فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنتوا عاوزين ايه من الست وفكركم عن الزواج إيه؟ هذه أفكار غريبة، اللي ماترضهوش لنفسك ماترضهوش ليها، كثر الكلام فيما بين الزوجين واختلط الحق بالباطل وما هكذا يكون الزواج في دين الله القائل بصريح العبارة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يوجد مفهوميات وسلوكيات عاوزة ذوق والدين أبو الذوق.



وعلق مبروك عطية في الفيديو علي انفصال زوجين من المشاهير مؤخرا.

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وقال مبروك عطية: "تزوجا والزواج شريعة ربنا وأذيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا.. إيه اللي يقلب الدنيا".وقال في الفيديو: "لو رد عليا أقوله لا إحنا كنا معاه وهو بيجيب العربية بـ 10 مليون ولا معاه وهو بيجيب الخاتم.. جابه لمراته أدى لمراته حقها نشيل من راسنا سواد نظرتنا لكل ذي مال من زمان".