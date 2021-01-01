أعراض سرطان المعدة لاكتشافه وعلاجه مبكرا

يعد سرطان المعدة من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث تهدد حياته بالخطر وتعرضه للموت إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا.
وتكمن خطورة سرطان المعدة في أنه لايؤثر على المعدة فقط بل يضر معظم أجهزة الجسم حيث أن المعدة هى المصدر الرئيسي لتغذية مختلف أجزاء الجسم بالطعام المهضوم
ويلعب الاكتشاف المبكر لـ سرطان المعدة دورا كبيرا في علاج المرض والوقاية من مضاعفاته الخطيرة وتقليل احتمالات الوفاة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!