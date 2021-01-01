أعراض سرطان المعدة لاكتشافه وعلاجه مبكرا

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أعراض سرطان المعدة


يعد سرطان المعدة من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث تهدد حياته بالخطر وتعرضه للموت إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا.

وتكمن خطورة سرطان المعدة في أنه لايؤثر على المعدة فقط بل يضر معظم أجهزة الجسم حيث أن المعدة هى المصدر الرئيسي لتغذية مختلف أجزاء الجسم بالطعام المهضوم

ويلعب الاكتشاف المبكر لـ سرطان المعدة دورا كبيرا في علاج المرض والوقاية من مضاعفاته الخطيرة وتقليل احتمالات الوفاة.

نكشف لك فيما يلي أهم أعراض سرطان المعدة للتمكن من اكتشافها مبكرا وذلك وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ”

وجود صعوبة في البلع.
الشعور بالانتفاخ بعد الأكل.
الشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام.
حرقة المعدة.
عسر الهضم.
يعد الغثيان والتقيؤ من أغرب أعراض سرطان المعدة .
آلام في المعدة.
فقدان الوزن غير المقصود.

المصدر: موقع “ mayoclinic ”

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