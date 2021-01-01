لتعويض عاشور إمام إنبي .. فيريرا يفاضل بين 3 خيارات



فيريرا فيريرا



يفاضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، بين 3 خيارات لتعويض غياب لاعب وسط الفريق، إمام عاشور، عن مباراة إنبي القادمة بالدوري المصري الممتاز، المقررة الثلاثاء المقبل.



وذلك بعد حصول الدولي المصري على الإنذار الثالث، في لقاء إيسترن كومباني الأخير.



وشارك إمام مع الزمالك، خلال الموسم الحالي، في 17 مباراة بالدوري المحلي، وهز شباك المنافسين في 3 مناسبات.

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ويأتي محمد أشرف "روقا" كأول الخيارات المتاحة أمام فيريرا، لتعويض غياب إمام عاشور، حيث قد يدفع به المدرب بجوار طارق حامد، مع عودة يوسف إبراهيم "أوباما" لشغل مركز الوسط الثالث، في طريقة البرتغالي المعتادة (4/3/3).وسيستعيد الزمالك جهود أوباما أمام إنبي، بعدما غاب عن مباراة إيسترن كومباني للإيقاف، إثر الحصول على الإنذار الثالث ضد المصري.ويضع فيريرا لاعبه إسلام جابر كثاني الخيارات لتعويض إمام عاشور، فيما يعد عبد الله جمعة آخر البدائل امحتملة.وغاب جمعة عن المشاركة مع الزمالك مؤخرا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، قبل أن يظهر كبديل في لقاء إيسترن كومباني.