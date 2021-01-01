لنجلاء الشرشابي .. طريقة عمل البامية بدبس الرمان



البامية بدبس الرمان البامية بدبس الرمان



تعد البامية من أشهى الأكلات الصيفية التى تمتلك فوائد صحية عديدة للأصحاء والمرضى لاحتوائها على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة.







ونقدم لكم طريقة عمل البامية بدبس الرمان بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.

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مقادير البامية بدبس الرمان :كزبرة خضراءكزبرة جافة ناعمةباميةبصلثومطماطمدبس رمانملحفلفل أسودزيتطريقة عمل البامية بدبس الرمان :* يشوح البصل المفروم فى السمنة على النار ويضاف الملح ثم الثوم ويقلب الخليط* تضاف الكزبرة الجافة ثم ضعى دبس الرمان ثم الطماطم المبشورة ثم الكزبرة الخضراء ويقلب كل الخليط* يضاف الملح والفلفل الأسود ثم البامية ويقلب كل الخليط ويضاف القليل من الماء ويترك الخليط على النار حتى الغليان* بعد ذلك يوضع خليط البامية فى طاجن ويمكن إضافة شرائح طماطم أو فلفل حار فى الطاجن ثم توضع فى الفرن حتى تمام النضج.