اعرفها..أحدث طريقة لالتقاط سكرين شوت بمتصفح جوجل كروم..

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يعمل متصفح الويب الأشهر في العالم جوجل كروم Google Chrome، على ميزة جديدة من شأنها أن تسهل على المستخدمين التقاط لقطات شاشة لنافذة التصفح.



وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، تختبر منصة الويب العملاقة المملوكة لشركة جوجل الأمريكية، أداة جديدة داخل نظامها الأساسي يمكنها أن تساعد المستخدمين على التقاط لقطة شاشة دون مغادرة المتصفح.



قدمت شركة جوجل Google، أداة لقطة شاشة لمستخدمي نظامها التشغيلي الأشهر في العالم "أندرويد"، والآن، تخطط عملاقة التقنية الأمريكية، لطرح وظائف مماثلة لمستخدمي متصفح جوجل كروم Chrome، على أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر من بينها ويندوز 10 و 10 من مايكروسوفت، و macOS التابع لشركة آبل، بالإضافة إلى ChromeOS.

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وستكون هذه الميزة هي نسخة من أداة "Web Capture"، استلهمتها "جوجل"، من متصفح نظيرتها مايكروسوفت والذي يعرف باسم إيدج Edge، والتي تتيح لمستخدمي أجهزة سطح المكتب التقاط قسم معين من نافذة المتصفح ونسخ الصورة إلى الحافظة أو تحريرها.ويشار إلى أن أداة Web Capture، في متصفح مايكروسوفت إيدج، تعتمد على استخدام ميزة Windows Inking لتحرير لقطة الشاشة، ولكن بالنسبة لـ جوجل كروم، فتقوم الميزة بفتح أداة لقطة الشاشة في نافذة منفصلة بها العديد من خيارات التحرير.كيفية تفعيل ميزة “لقطة الشاشة” الجديدة على متصفح كروموإذا كنت ترغب في تجربة أداة لقطة الشاشة الجديدة على متصفح جوجل كروم، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تمكينها باتباع الخطوات التالية:الخطوة الأولى: قم بتثبيت الإصدار المتطور من متصفح جوجل كروم "Chrome Canary" أو "Chromium".الخطوة الثانية: قم بزيارة chrome: // flags من خلال شريط العناوين.الخطوة الثالثة: قم بتمكين علامتي "لقطات شاشة سطح المكتب" و "وضع تعديل لقطات شاشة سطح المكتب".الخطوة الرابعة: أعد تشغيل متصفح جوجل كروم مرة أخرى كي يتم تفعيل الميزة.