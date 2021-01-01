إتاحة لعبة “فورتنايت” بالمجان على هواتف آيفون

تعود لعبة فورتنايت "Fortnite" مرة أخرى لمنصة هواتف آيفون بعد حظرها لأكثر من عام، حيث قالت وحدة ألعاب الفيديو Xbox التابعة لشركة "مايكروسوفت"، إنها ستستفيد من الحوسبة السحابية لجعل لعبة القتال الشهيرة “فورتنايت”، متاحة للعب مجانا على الأجهزة المحمولة التي تدعمها أنظمة التشغيل التابعة لشركتي آبل وجوجل.
وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، قالت مديرة تطوير المنتجات بشركة مايكروسوفت، كاثرين جلوكستين" في منشور بالمدونة: "إن لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة Epic Games، ستكون أول لعبة مجانية متاحة عبر الخدمة السحابية Xbox Cloud Gaming، في 26 دولة.
“فورتنايت” متاحة الآن مجانا لهواتف آيفون
ويأتي هذا القرار بعد أن قامت شركة آبل بحظر لعبة ”فورتنايت“ من متجر تطبيقات آب ستور، وذلك لمحاولة شركة ”إبيك جيمز“ تجاوز نظام الدفع الخاص بـ"آبل“ وانتهاكها قوانينها.
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