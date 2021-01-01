إتاحة لعبة “فورتنايت” بالمجان على هواتف آيفون



فورتنايت فورتنايت

تعود لعبة فورتنايت "Fortnite" مرة أخرى لمنصة هواتف آيفون بعد حظرها لأكثر من عام، حيث قالت وحدة ألعاب الفيديو Xbox التابعة لشركة "مايكروسوفت"، إنها ستستفيد من الحوسبة السحابية لجعل لعبة القتال الشهيرة “فورتنايت”، متاحة للعب مجانا على الأجهزة المحمولة التي تدعمها أنظمة التشغيل التابعة لشركتي آبل وجوجل.



وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، قالت مديرة تطوير المنتجات بشركة مايكروسوفت، كاثرين جلوكستين" في منشور بالمدونة: "إن لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة Epic Games، ستكون أول لعبة مجانية متاحة عبر الخدمة السحابية Xbox Cloud Gaming، في 26 دولة.



“فورتنايت” متاحة الآن مجانا لهواتف آيفون



ويأتي هذا القرار بعد أن قامت شركة آبل بحظر لعبة ”فورتنايت“ من متجر تطبيقات آب ستور، وذلك لمحاولة شركة ”إبيك جيمز“ تجاوز نظام الدفع الخاص بـ"آبل“ وانتهاكها قوانينها.

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واشتبكت شركة "آبل“ في المحكمة مع مالكة "فورتنايت"، حيث اتهمت شركة "إبيك جيمز" في دعوى قضائية مطورة نظام التشغيل iOS، بممارسة الاحتكار فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات الرقمية من متجر تطبيقاتها "آب ستور" App Store.وأمر قاض فيدرالي أمريكي في شهر نوفمبر، شركة "آبل" بتخفيف القيود المفروضة على خيارات الدفع الخاصة بمتجر تطبيقاتها، لكنه أوضح أن شركة "إبيك جيمز" فشلت في إثبات أن "آبل" قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.وستكون لعبة القتال الشهيرة "فورتنايت"، متاحة مجانا عبر خدمة ألعاب Xbox Cloud Gaming السحابية، نتيجةً للشراكة مع إبيك جيمز، وسيتمكن عشاق اللعبة من لعبها على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS من آبل، أو عبر هواتف أندرويد، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز من خلال متصفحات الويب.